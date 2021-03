“(Black) Lives Matter, toch ook in Qatar? De Rode Duivels moeten een krachtiger signaal geven”

Wat is er fout met de dingen te benoemen? De Rode Duivels maakten hun statement door met een shirt het veld op te komen. ‘Football supports change’ stond erop gedrukt. Hoezo? Climate change? Life change? Het had één van de marketingslogans van de FIFA of UEFA kunnen zijn. Of neen, die zijn concreter: ‘No Racism’, bijvoorbeeld. Het gaat in Qatar om mensenrechten, homonegativiteit en vrouwonvriendelijkheid. Om dat te weten moest je het Twitter-account van de voetbalbond raadplegen. Hoeveel mensen doen dat?