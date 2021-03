CEO Dutordoir na drukte richting kust: “De NMBS is de politie niet”

“Ons aanbod is maximaal gezien de gezondheidsregels. Maar we moeten de toestroom tot de stations beperken”, aldus NMBS-CEO Sophie Dutordoir woensdag in Le Soir. Ze reageert daarmee op de toestroom van reizigers naar de kust dinsdag. Haar boodschap is duidelijk: “Haast je niet naar de stations, want de plaatsen zullen beperkt zijn.”

“De NMBS zette dinsdag een maximaal treinaanbod in”, verzekert Dutordoir. Het bedrijf had 40 treinen tijdens de spits ingezet richting kust en 3 treinen in reserve om zowat 30.000 reizigers te vervoeren.

Dutordoir onderstreept dat het de verantwoordelijkheid van de NMBS is “om ervoor te zorgen dat iedereen kan plaatsnemen, zonder incidenten”. Maar ze wijst er wel op dat de spoorwegmaatschappij “niet de politie is”. “Onze medewerkers doen hun best om mensen te begeleiden, om de passagiersstromen te kanaliseren, maar we kunnen niet alles op ons nemen”, aldus Dutordoir.

De CEO roept daarom op tot een “collectieve verantwoordelijkheid”. Ze waarschuwt dat de capaciteit met de helft kan verminderen als het nodig blijkt om te voorkomen dat te veel mensen tegelijk komen opdagen voor een trein richting kust.