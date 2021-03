Ex-politiebaas Glenn Audenaert vervolgd voor corruptie bij keuze hoofdzetel

Het Openbaar Ministerie wil Glenn Audenaert, de voormalige directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel, naar de strafrechter laten verwijzen voor openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. Dat bevestigt de woordvoerder van het Gentse parket-generaal, Francis Clarysse, aan De Tijd.

De nu 65-jarige Audenaert wordt ervan verdacht als politiebaas tegen betaling zijn invloed te hebben aangewend om de hoofdzetel van de federale politie te laten onderbrengen in het Rijksadministratief Centrum (RAC), een immens kantorencomplex aan de Brusselse Koningsstraat dat in handen was van de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers.

Uit een audit van de Inspectie van Financiën bleek al in 2019 dat de hoofdzetel van de federale politie de belastingbetaler tientallen miljoenen euro’s te veel kostte door allerlei wantoestanden met het project. De wet op de overheidsopdrachten werd gefnuikt en de overheid liet de kosten ontsporen.

Verdachte geldstortingen

Na een gerechtelijk onderzoek dat tien jaar duurde, besluit het openbaar ministerie nu dat er ook corruptie in het spel was. Aude­naert zou er mee op toegezien hebben dat de keuze op het RAC viel. Hij zou tegen betaling zijn invloed hebben aangewend. Het gerechtelijk onderzoek bracht ook verdachte geldstortingen op de bankrekening van Aude­naert aan het licht. De voormalige politiebaas verklaarde de geld­sommen als een ‘lening’ die hij kreeg van Zweegers, maar de vastgoedbaron ontkende dat.

In zijn eindvordering zal het openbaar ministerie de raad­kamer vragen Audenaert door te verwijzen naar de correc­tionele rechtbank, samen met twee anderen die een kleinere rol hebben gespeeld bij de vermeende witwasfeiten.

Audenaerts advocaat Joris De Smet wilde dinsdag geen commentaar geven over het dossier. Donderdag komt de zaak voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling ter controle van de bijzondere opsporingsmethoden die zijn gebruikt in het dossier. Daarna komt de zaak voor de raadkamer, die moet oordelen of Audenaert en co. op de beklaagdenbank belanden. De datum voor de zitting van de raadkamer is nog niet bekend.