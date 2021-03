Aantal ziekenhuisopnames stijgt minder snel, aantal overlijdens blijft toenemen

Tussen 21 en 27 maart werden dagelijks gemiddeld 4.810 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een stijging met 15 procent op weekbasis. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Sinds de start van de pandemie raakten in ons land al 876.842 mensen besmet.

In diezelfde periode stierven dagelijks gemiddeld 27 personen aan het virus. Dat is een stijging van 5,6 procent. In totaal overleden er al 22.966 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Dagelijks werden er gemiddeld 68.200 tests uitgevoerd, de positiviteitsratio daarvan is 7,7 procent. Het reproductiegetal bedraagt op dit moment 1,09, wat betekent dat de pandemie nog verder aan kracht wint.

Tussen 24 en 30 maart waren er gemiddeld 246 ziekenhuisopnames per dag vanwege het coronavirus, een stijging met 14 procent ten opzichte van de vorige rapportageperiode. In totaal liggen 2.867 mensen nog steeds in het ziekenhuis vanwege COVID-19, onder wie 738 patiënten die op intensive care worden behandeld.