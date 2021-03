Roberto Martinez wil met 26 Rode Duivels naar het EK: “Eén speler extra per linie”

Roberto Martinez lanceerde een voorstel om de selecties voor het EK uit te breiden van 23 naar 26 spelers.

“Eén speler extra per linie”, aldus de bondscoach. “In de huidige omstandigheden met de pandemie is dat wenselijk. Er zijn nu ook al vijf wissels per wedstrijden. Het kan het niveau van de spelers en het toernooi alleen maar naar boven helpen. We spraken er al over met de coaches van Engeland (Gareth Southgate, nvdr), Italië (Roberto Mancini, nvdr) en nog enkele anderen. We zijn het er roerend over eens dat dit zou moeten gebeuren. Ik weet niet of het al het niveau van de UEFA heeft bereikt maar we gaan dit voorstel zeker lanceren.”

LEES OOK. Gert Verheyen: “Doelpuntenmakers maken de keuze voor Martinez moeilijker, maar allemaal kunnen ze niet mee”