Wit-Russen eerst nog boos over “gebrek aan respect van Martinez”, daarna in zak en as: “Zo’n nachtmerrie hadden we nooit verwacht”

Dat hadden ze zich wel anders voorgesteld. Waar bondscoach Mikhail Markhel het vooraf nog had over “een plan voor de Belgen” en de Wit-Russische pers zelfs teleurgesteld was dat Roberto Martinez sterspelers Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku niet aan de aftrap bracht, zaten de Wit-Russen achteraf in zak en as. De 8-0-bolwassing tegen de Belgen was immers de zwaarste nederlaag ooit voor hun land.

Ironisch genoeg had de Wit-Russische nieuwssite Tut.by het voor de match begon zelfs nog over “totaal geen respect voor Wit-Rusland van de Belgische bondscoach Roberto Martinez”. Dat deden ze toen ze de opstellingen onder ogen kregen en tot de vaststelling waren gekomen dat Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne allebei ontbraken. “In plaats daarvan staat er een jongen geboren in 2002 (Jérémy Doku, nvdr) voorin”, klonk het verontwaardigd.

Nodeloos te zeggen dat die mening doorheen het matchverloop een beetje moest worden bijgesteld. Het 8-0-oplawaai was de zwaarste nederlaag ooit voor de Russen. Daarvoor was dat een 0-5-nederlaag tegen Oostenrijk in de kwalificaties van EURO 2004.

Bondscoach verwijt Wit-Russen slechte motivatie

En dus moest bondscoach Mikhail Markhel het komen uitleggen. Die had het voor de match nog gehamerd op het feit dat Wit-Rusland “een plan had om de Belgen te bestrijden”. “Van ons plan kwam helemaal niets”, aldus Markhel. “De bedoeling was om agressief te spelen in de verdediging, dat hun aanvallers geen bal zouden kunnen controleren dicht bij doel. En dan meteen te counteren. Maar noch het één, noch het ander werkte. We kunnen alleen maar onze verontschuldigingen aanbieden.”

De bondscoach nam zelf de schuld op zich, maar trapte meteen ook flink na naar zijn spelers. “Als je de kwaliteiten niet hebt, moet je toch zien dat je gemotiveerd op het veld staat. Maar dat was vandaag helemaal niet het geval. De kopjes gingen naar beneden en iedereen stopte met voetballen. Zo’n nachtmerrie hadden we ons nooit durven voorstellen.”