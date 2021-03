Proces George Floyd. Meisje dat arrestatie filmde getuigt: “Sorry dat ik niet meer kon doen”

Twee jonge meisjes, die de arrestatie en doodsstrijd van de Afro-Amerikaan George Floyd filmden, hebben dinsdag het woord genomen op de tweede procesdag tegen de ex-politieagent Derek Chauvin. In een hartverscheurende getuigenis verweten ze zichzelf dat ze Floyd niet hadden kunnen redden.

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf in mei vorig jaar nadat Derek Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie ruim 9 minuten op zijn hals duwde. De 18-jarige Darnella Frazier was getuige van het tafereel en haalde haar smartphone boven om te filmen. Haar beelden van de hardhandige arrestatie gingen de wereld rond.

“Sommige nachten lig ik er wakker van en ik bied George Floyd mijn excuses aan voor het feit dat ik niet meer heb gedaan”, klonk het dinsdag. Frazier probeerde de agenten nog te overtuigen om Floyd los te laten, maar tevergeefs. “De agenten traden heel defensief op.”

Het andere meisje, dat anoniem wilde blijven, verklaarde ook dat ze het gevoel had dat ze George Floyd in de steek had gelaten. “We konden niets doen, er waren sterkere krachten aanwezig.”

Frazier richtte zich verder nog naar Derek Chauvin. “Het was niet aan mij om tussen te komen, maar aan hem”, klonk het.

Chauvin staat terecht voor doodslag (“second-degree murder”), doodslag door nalatigheid (“second-degree manslaughter”) en “third-degree murder”. Die laatste aanklacht is een begrip uit het Amerikaanse strafrecht dat gewoonlijk gebruikt wordt wanneer iemand een groep mensen in gevaar brengt zonder de intentie te doden.