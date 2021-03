Wedstrijd van Ivoorkust voor Africa Cup stopgezet nadat scheidsrechter flauwvalt en moet worden afgevoerd

Voor Ivoorkust en Ethiopië duurde hun confrontatie gisteren maar 80 minuten. Tien minuten voor het einde moest de scheidsrechter er de brui aan geven nadat hij onwel werd. Charles Bulu moest op een stretcher van het veld gedragen worden.

De wedstrijd was zo goed als gespeeld aangezien Ivoorkust 3-1 voor stond maar het bleef een spijtige zaak. Bulu was eerst niet aangeduid om de wedstrijd te fluiten maar de arbiter die oorspronkelijk de wedstrijd moest fluiten viel ziek uit met Covid.

De wedstrijd uitfluiten lukte dus niet. De spelers moesten de Ghanese wedstrijdleider ondersteunen maar het licht ging toch even uit op het veld.

De Ghanees werd naar een lokaal ziekenhuis overgebracht voor testen. Normaal gezien bij het uitvallen van een scheidsrechter zou de vierde ref moeten overnemen maar in dit geval was dat geen optie. De vierde official was namelijk een Ivoriaan, dus mocht hij de match niet afsluiten als arbiter.

Foto: AFP

Luc Bosmans

Fratsen met arbiters is ons ook niet onbekend. Herinnert u zich Luc Bosmans nog? De amateurscheidsrechter maakte een gastoptreden in een bekerduel tussen KV Mechelen en Racing Genk. Twee officials vielen toen uit en de stadionomroeper moest vragen of er nog ergens een scheidsrechter in de tribune zat. Luc Bosmans snelde naar de spelerstunnel en de match kon doorgaan. Problemen met scheidsrechters, het is een universeel gebeuren.