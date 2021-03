Poetin, Merkel en Macron onderhandelen over inzet van Spoetnik-vaccin in Europa

De drie staatsleiders hebben dinsdag telefonisch vergaderd over het gebruik van het Russische Spoetnik-V vaccin, dat meldt het Kremlin woensdag. Uit een verklaring blijkt dat ze het hadden over een mogelijke levering van het vaccin en een gezamenlijke productie.

De uitrol van de vaccins in Europa wordt vertraagd door een tekort aan dosissen, maar dat tekort zou naar verwachting vanaf begin volgende maand aanzienlijk moeten afnemen doordat er meer dosissen van Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson en AstraZeneca geleverd zullen worden.

Ondanks die mogelijke versnelling, bevestigde de Duitste regering vorige week al open te staan voor het gebruik van het Speotnik-vaccin, eens deze goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Verwijzend naar het Russische vaccin zei de bondskanselier Angela Merkel dat Duitsland “elk vaccin moet gebruiken dat is goedgekeurd” door de EMA.

Beschuldigingen

Frankrijk is een stuk voorzichtiger, zeker nadat de Franse minister van Buitenlandse Zaken vorige week nog Rusland en China ervan beschuldigde de vaccins te gebruiken om meer invloed te hebben en punten te scoren in het buitenland. Volgens Thiery Breton, de Franse EU-commissaris die aan het hoofd staat van de vaccinatie taskforce van Europa, zou het gebruik van het Russischer vaccin zelfs helemaal niet nodig zijn, aangezien er voldoende capaciteit zou zijn. De fabrikant van Spoetnik reageerde in een reeks Tweets op het commentaar van Breton en zei dat “als dit het officieel standpunt is van de EU, er geen reden is om een EMA-goedkeuring na te streven.”

Nochtans besloot de Europese toezichthouden eerder deze maand de mogelijkheid te onderzoeken, wat mogelijk tot een goedkeuring van het vaccin zou kunnen leiden.

De Europese toezichthouder lanceerde eerder deze maand een doorlopende herziening van Sputnik V, een stap in de richting van goedkeuring als de eerste niet-westerse coronavirusprik die in het hele blok wordt gebruikt. EU-experts zullen in april Rusland bezoeken om de resultaten van klinische proeven te controleren en het productieproces te inspecteren.

Ook productie in Spanje

Het Russische farmaceutische bedrijf R-Pharm zei vorige week dat het verwachtte te beginnen met de productie van Sputnik V-shots in zijn fabriek in Beieren inZuid-Duitsland. Die dosissen zouden vanaf juni beschikbaar moeten zijn. Frankrijk en Spanje zijn ook genoemd als potentiële productielocaties voor de productie van Spoetnik-V binnen de Europese Unie.

De drie leiders bespraken ook de Iraanse nucleaire impasse en de conflicten in Oost-Oekraïne, Libië en Syrië, zei het Kremlin nog. Ook zou Poetin gereageerd hebben op vragen over de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexei Navalny tijdens een “openhartige en zakelijke” discussie.