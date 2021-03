New York neemt wet aan voor recreatief gebruik marihuana: Straffen zullen vervalen en thuis kweken toegelaten

Het parlement van de Amerikaanse staat New York heeft dinsdag een wetsontwerp aangenomen voor de legalisatie van marihuana voor recreatief gebruik. Gouverneur Andrew Cuomo heeft verklaard dat hij de wet ook zal bekrachtigen.

Met het wetsontwerp dat steun krijgt in beide onderdelen van het parlement van de staat, waar de Democratische partij een grote meerderheid heeft, voegt New York zich bij de 14 andere Amerikaanse staten en het District of Columbia, waar cannabisgebruik toegelaten is.

“Gedurende te lange tijd heeft het verbod op cannabis de gemeenschappen van kleur op een disproportionele wijze getroffen, door hen zware celstraffen op te leggen”, aldus de gouverneur in een persbericht. “Deze historische wetgeving brengt gerechtigheid voor de gemeenschappen die lange tijd zijn gemarginaliseerd, omhelst een nieuwe industrie die de economie zal doen groeien en heeft substantiële waarborgen voor het publiek.”

Thuis kweken

De wet zal volwassenen vanaf 21 jaar toelaten cannabis te kopen en om thuis planten te kweken voor persoonlijk gebruik. Ook zullen fondsen worden omgeleid voor de behandeling van verslaving en voor onderwijs.

De staat zal automatisch de dossiers wissen van mensen die al zijn veroordeeld voor misdrijven gelinkt aan marihuana, die nu niet meer als een misdrijf worden beschouwd.

Ook schrapt de wet de straffen op het bezit van omgerekend 85 gram van de drugs, de nieuwe limiet voor persoonlijk bezit. Het bestaande programma voor de verdeling van marihuana voor medische doeleinden zal ook worden uitgebreid.

Volgens het kantoor van Cuomo zal de wijziging 350 miljoen dollar extra aan jaarlijkse belastinginkomsten opleveren en tienduizenden banen scheppen. De staat zal de verkoop van marihuana met 9 procent belasten.