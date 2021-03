Einde seizoen voor Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge: geen EK, geen transfer

Domper voor Anderlecht. Er werd gespeculeerd dat Hendrik Van Crombrugge (27) maandag tegen Antwerp terug zou zijn na zijn rugoperatie, maar de doelman kende een terugval in zijn revalidatie en zijn seizoen is zo goed als voorbij.

Dat betekent dat paars-wit het straks in (de aanloop naar) de play-offs zonder zijn topkeeper stelt en moet rekenen op de niet onbesproken Wellenreuther. Van Crombrugge kan heel misschien nog minuten maken in de allerlaatste speeldagen, maar dat is geen prioriteit.

Deze situatie heeft ook als gevolg dat Van Crombrugge niet meer in aanmerking komt voor het EK. Zelf was hij daar niet meer mee bezig – het trio Courtois, Mignolet, Casteels lijkt al vast te liggen –, maar hij was voor de bondscoach toch een serieuze reservekandidaat.

Voor Anderlecht is het evenzeer een streep door de rekening. Van Crombrugge kon een potentiële uitgaande transfer zijn om de financiële problemen te helpen oplossen, maar wie zal een keeper van zo’n 7 à 10 miljoen euro­ aantrekken die sinds 8 november niet of amper heeft gespeeld?

“Ons doel is om Hendrik fit te krijgen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen”, aldus RSCA-dokter Luc Vanden Bossche. “We drijven de komende weken de trainingsarbeid stap voor stap op.”