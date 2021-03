Matt Gaetz, Trumpvertrouweling en Amerikaans parlementslid, onder vuur wegens mensenhandel en pedofilie

Matt Gaetz, een prominente Republikein in het Congres en een goede vriend van Donald Trump, liet dinsdag weten dat er een onderzoek loopt vanwege een eerdere relatie die hij had met een 17-jarig meisje. Zelf ontkent hij elk strafbaar feit.

Gaetz ligt onder vuur na verschuldigingen van pedofilie en mensensmokkel, zelf zegt hij echter niet het doelwit te zijn van het onderzoek. Hij ontkent dat hij ooit een relatie had met een minderjarige en zei ook dat de aantijgingen tegen hem “volledig vals zijn”.

Die opmerking kwam kort nadat The New York Times meldde dat er een onderzoek loopt naar de man omdat hij de federale wetten inzake sekshandel geschonden zou hebben, een ongepaste seksuele relatie had met een 17-jarige en haar betaalde om met hem te reizen. Geatz zegt echter dat de beschuldigingen deel uitmaken van een complot en afpersing door een ambtenaar van justitie, die hij niet bij naam noemde.

Onderzoek naar politieke bondgenoot

“Tijdens de afgelopen weken zijn mijn familie en ik het slachtoffer geworden van een georganiseerde criminele afpersing waarbij een voormalig ambtenaar betrokken is die 25 miljoen dollar vroeg”, zei Gaetz in een verklaring. Gaetz zei dat zijn familie had samengewerkt met de FBI “om deze criminelen te vangen”. “Geen enkel deel van de beschuldigingen tegen mij is waar, en de mensen die deze leugens verspreiden, zijn het doelwit van het lopende onderzoek naar afpersing,” zei hij.

De New York Times citeerde drie mensen die bekend waren met de zaak. Die zeiden dat het onderzoek deel uitmaakte van een breder onderzoek naar een van zijn politieke bondgenoten, Joel Greenberg, een mede-politicus uit Florida. Hij werd vorige zomer aangeklaagd wegens onder andere sekshandel. Een rechter stuurde de man deze maand terug naar de gevangenis nadat hij de voorwaarden voor zijn vrijlating had geschonden.