Schokkende aanval op Filipijnse vrouw (65) veroorzaakt golf van verontwaardiging in VS

De politie van New York is op zoek naar een man die maandag op klaarlichte dag een Filipijnse vrouw (65) aanviel in Manhattan. De vrouw kreeg vuistslagen en enkele trappen, terwijl de dader haar ook racistische beledigingen naar het hoofd slingerde. De aanval veroorzaakte een golf van verontwaardiging in de Verenigde Staten, ook omdat drie getuigen - waaronder een bewakingsagent - niet ingrepen.

“Verwerpelijk en schandelijk”, noemde de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio de aanval. Hij roept zijn stadsgenoten op om in te grijpen wanneer ze zien dat iemand wordt aangevallen. Hij reageert daarmee ook op de drie getuigen die niks deden toen de vrouw werd geschopt en geslagen. Ze keken toe vanuit de lobby van een luxueus flatgebouw en een van hen - de bewakingsagent - sloot de deur van het gebouw toen het slachtoffer weer recht krabbelde.

De voorbije weken steeg het geweld tegen Amerikanen met Aziatische roots, bericht de New York Times. Volgens de Amerikaanse politie is een van de oorzaken het coronavirus en de valse beschuldigingen dat Aziatische mensen verantwoordelijk zouden zijn voor de pandemie. De overheid belooft er een prioriteit van te maken om de daders van misdaden met een racistisch motief snel voor de rechtbank te brengen.

LEES OOK. Man (39) wil bejaarde Aziatische vrouw (76) aanvallen maar krijgt zelf een stevig pak rammel

De politie vraagt de hulp van de inwoners van New York om de dader op te sporen. Hij is nog steeds op vrije voeten en zijn identiteit is nog niet bekend. Zijn slachtoffer liep een gebroken bekken op door de aanval, maar haar toestand is stabiel.