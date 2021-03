Volvo-zusje Polestar wil naar de beurs

De Zweedse maker van elektrische auto’s Polestar overweegt een beursgang. Het zusterbedrijf van automerk Volvo zou 10 miljard dollar, zo’n 8,5 miljard euro waard kunnen zijn, laten ingewijden aan persbureau Bloomberg weten.

Los van de plannen voor een mogelijke beursgang overweegt Polestar ook nog om een nieuwe investeringsronde te houden nadat het bedrijf vorig jaar al 500 miljoen dollar had opgehaald bij investeerders.

Polestar, dat met de Polestar 2 een concurrent voor de Tesla Model 3 heeft, weet nog niet precies hoe het naar de beurs wil. Een beursgang in de Verenigde Staten of Hongkong wordt overwogen, maar ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om met een spac (special purpose acquition company) te fuseren, een lege beurshuls waar door investeerders geld is gestoken met het doel om een bedrijf over te nemen.

Eerder werd er ook al gesproken over een mogelijke beursgang van Volvo Cars. Volvo en Polestar zijn allebei eigendom van het Chinese Geely.

