Pro League wil tijdens play-offs opnieuw publiek in stadion: “De protocollen liggen klaar”

Als het van de Pro League afhangt, zit er tijdens de play-offs opnieuw publiek in het stadion. “De protocollen daarvoor liggen eigenlijk al klaar sinds februari”, zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. Er wordt gemikt op een bezettingsgraad van zo’n 35 procent.

De Pro League onderzoekt al langer de mogelijkheid om opnieuw publiek toe te laten in het stadion. “We hebben onder meer onderzocht of het een optie is om sneltesten uit te voeren bij de ingang van het stadion, we zijn dan ook blij dat de overheid daar nu werk van lijkt te maken”, zegt Stijn Van Bever.

“Eigenlijk lagen onze protocollen om opnieuw volk toe te laten in februari al klaar. We hadden gehoopt om die in maart al eens te kunnen testen, maar wat dat betreft is de derde golf waarmee we nu te maken hebben een flinke domper geweest.”

Daarom wordt er nu gemikt op de play-offs, die starten in mei. “Je zou nog kunnen overwegen om een soort test te doen in april tijdens een wedstrijd in de reguliere competitie, maar voor ons is dat geen must. Er kan perfect bijgestuurd worden tijdens de wedstrijden met publiek in de play-offs aan de hand van permanente evaluatie.”

Besmettingsgevaar tijdens verplaatsingen

Een van de opmerkingen die de overheid had over het protocol van de Pro League was het besmettingsgevaar tijdens de verplaatsing van en naar het stadion. “Maar doordat er geen bezoekers zouden toegelaten worden, vallen de verplaatsingen met de bus al weg. Verder zouden we de fans ook willen aansporen om zich zo veel mogelijk met afzonderlijk vervoer, - zoals de fiets, de auto of te voet - te verplaatsen.”

Tijdens de interland Nederland-Letland zaten in de Johan Cruijff Arena al vijfduizend toeschouwers bij wijze van test. De resultaten daarvan moeten deze week nog binnenlopen. “Die kunnen heel leerrijk zijn. We hebben een goed contact met onze collega’s in Nederland”, zegt Van Bever.