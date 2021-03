Poging tot staatsgreep in Niger net voor eedaflegging van nieuwe president

De presidentiële garde in het West-Afrikaanse Niger heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een staatsgreep verijdeld. Er zijn militairen opgepakt, meldt een bron bij de veiligheidsdiensten. Vrijdag legt de nieuwe president Mohamed Bazoum, een vertrouweling van huidig president Mahamadou Issoufou, de eed af. Bazoums voornaamste tegenstander weigert zijn nederlaag te erkennen en had opgeroepen tot vreedzame betogingen.

Woensdagochtend rond 3 uur waren geweerschoten te horen nabij het presidentieel paleis in hoofdstad Niamey. “Er zijn arrestaties gebeurd onder de enkele legerelementen die aan de oorsprong liggen van deze poging tot staatsgreep”, aldus een bron bij de veiligheidsdiensten aan AFP. “Deze groep van militairen is niet in de buurt van het presidentieel paleis gekomen, dankzij de inzet van de presidentiële garde.” Intussen is de situatie weer onder controle. Goed 20 minuten was er zwaar geweervuur te horen in de wijk.

LEES OOK. Grondwettelijk Hof bevestigt verkiezingsuitslag Niger, Bazoum wordt nieuwe president

Eerste vreedzame machtsoverdracht

Sinds een aantal maanden krijgt Niger, in navolging van zijn buurlanden Mali en Nigeria, ook in toenemende mate te maken met terreur door moslimextremisten. Veiligheid was bij de verkiezingen van 2 februari al een belangrijk thema.

Niger, een van de armste landen ter wereld, kreeg in het verleden al meermaals te maken met staatsgrepen. De recentste was in februari 2010. De verkiezingen van februari leidden tot de eerste vreedzame machtsoverdracht.