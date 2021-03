Marc Van Ranst geeft hoop: “Deze zomer wordt vakantie in Europa mogelijk”

Het zalige lenteweer van deze week doet ons denken aan de grote vakantie. En aan reizen, ook naar het buitenland. En opvallend: virologen temperen dat enthousiasme niet. Want als de vaccinatie in heel Europa vlot blijft draaien, moet reizen in de zomer mogelijk zijn. “Als we de coronaregels in acht nemen, tenminste”, zegt viroloog Marc Van Ranst.