Deliveroo zwaar onderuit bij beursdebuut

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo woensdagochtend heeft niet veel plezier beleefd aan zijn eerste stappen op de beurs van Londen. Het aandeel kelderde meteen met bijna een derde.

Deliveroo was naar de beurs getrokken tegen 3,90 pond per aandeel. Dat was al de onderkant van de initiële prijsvork. Rond 9.20 uur noteerde het aandeel nog aan 2,92 pond. Nochtans werd de lat erg hoog gelegd. Vorige week nog werd het bedrijf op 10 miljard euro gewaardeerd, maar dat bleek achteraf te hoog gegrepen. Doordat de prijsvork toen al zakte, was Deliveroo meteen al 1 miljard minder waard. Zelfs na die prijs zakking bleef de toestroom echter uit.