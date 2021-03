35-jarige vrouw komt onder heftruck terecht na fout manoeuvre en sterft: “Collega die het zag gebeuren is in shock”

Wilrijk / Duffel - Een 35-jarige vrouw uit Duffel is maandagnacht om het leven gekomen na een arbeidsongeval bij het transportbedrijf H. Essers in Wilrijk. Ze belandde onder haar heftruck en overleed later in het ziekenhuis. Dat meldt VRT NWS, het arbeidsauditoraat van het Antwerps parket bevestigt het nieuws.

Het ongeval gebeurde maandagnacht rond 2 uur op het bedrijventerrein aan de Fotografielaan in Wilrijk. De chauffeur van een heftruck, een 35-jarige vrouw uit Duffel, belandde na een fout manoeuvre onder haar heftruck.

Een collega zag het incident gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze later aan haar verwondingen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

“De collega die het ongeval zag gebeuren, verkeerde in shock en moet nog verhoord worden”, zegt arbeidsauditeur Pieter Wyckaert. “De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk is belast met een onderzoek.”