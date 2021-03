Afgezette regeringsleider van Myanmar Aung San Suu Kyi spreekt voor het eerst met advocaat

Een advocate uit het verdedigingsteam van Aung San Suu Kyi heeft woensdag voor het eerst sinds de putsch in Myanmar via een videoverbinding toegang tot de politica gekregen. Juriste Min Min Soe was door de autoriteiten verzocht zich op het politiebureau aan te melden. Daar werd een virtueel gesprek tussen de advocate en Suu Kyi geregeld, deelde Khin Maung Zaw, een andere advocaat van de 75-jarige politica, mee.

De afgezette regeringsleider van het Zuidoost-Aziatische land leek het lichamelijk goed te stellen. Tijdens het gesprek werd ze door bewakingsagenten in het oog gehouden, zei Khin Maung Zaw. Waar Suu Kyi wordt vastgehouden, is nog altijd onduidelijk.

LEES OOK. Duitsland roept burgers op om Myanmar zo snel mogelijk te verlaten

Het gerecht beschuldigt haar van inbreuken op de wetgeving op buitenlandse handel, overtreding van de coronavoorschriften, het aanzetten tot oproer en corruptie.

De advocate zei aan Suu Kyi dat zes advocaten klaarstaan om haar voor het gerecht te vertegenwoordigen, zei Khin Maung Zaw. Suu Kyi vroeg een persoonlijk gesprek met haar advocaten om de nodige aanwijzingen te kunnen geven.

LEES OOK.Naleving mensenrechten verslechtert wereldwijd en corona maakt het er niet beter op

(Lees verder onder de foto)

Foto: AP

Geen hulp meer van Japan

Het leger nam Suu Kyi na de putsch van twee maanden geleden in hechtenis. De winnares van de Nobelprijs voor de Vrede had de parlementsverkiezingen van november 2020 duidelijk gewonnen.

Japan heeft alle nieuwe hulp voor Myanmar opgeschort als antwoord op de militaire coup van 1 februari, zo heeft de Japanse minister van Buitenlandse Zaken woensdag bevestigd. Toshimitsu Motegi denkt dat opschorting van hulp efficiënter is dan sancties om de Myanmarese generaals ervan te overtuigen terug te keren naar het democratische proces. “Voor Myanmar is Japan de belangrijkste leverancier van economische hulp”, zei Motegi in het parlement. De beslissing slaat volgens de lokale media niet op al bestaande hulpprogramma’s, ze gaat enkel over nieuwe hulp.

LEES OOK. VN-Veiligheidsraad komt woensdag samen over geweld in Myanmar

Foto: AFP