Biden komt woensdag met ambitieus investeringsplan dat moet leiden tot meer goedbetaalde banen

De Amerikaanse president Joe Biden zal woensdag een plan voorleggen om de vennootschapsbelasting op te trekken van 21 procent naar 28 procent. Dat moet geld in het laatje brengen voor ambitieuze investeringen in de Amerikaanse infrastructuur.

De voorgestelde hervorming moet verder leiden tot meer goedbetaalde banen en investeringen in de Verenigde Staten en ervoor zorgen dat grote bedrijven “hun deel betalen”, luidt het. Ook moet het de VS in staat stellen zich beter te positioneren ten aanzien van China.

Meer bepaald zou Biden woensdag tijdens een toespraak in Pittsburgh een economisch steunpakket voor de Verenigde Staten presenteren. Het gaat om de eerste fase van zijn programma “Build Back Better”. Over een periode van acht jaar zal 2.000 miljard dollar worden uitgetrokken voor de infrastructuur, met bijzondere aandacht voor het transport. Daarvoor wordt 620 miljard dollar opzijgezet, wat moet toelaten om meer dan 32.000 kilometer aan wegen en snelwegen te moderniseren. Ook is het de bedoeling om de nieuwe infrastructuur beter bestand te maken tegen veranderingen die verband houden met de opwarming van het klimaat. Een ander punt slaat op de overgang naar meer elektrische voertuigen. Zo zou het de bedoeling zijn om 20 procent van de beroemde gele schoolbussen op elektriciteit te doen rijden.

