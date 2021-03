Inflatie in eurozone voor het eerst in jaar boven 1 procent

De inflatie in de eurozone zit in stijgende lijn. In maart lagen de consumptieprijzen 1,3 procent hoger op jaarbasis, zo bleek woensdag uit een flashraming van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het is de eerste keer sinds februari vorig jaar dat de inflatie boven 1 procent ligt. Belangrijkste reden voor de toename zijn de gestegen energieprijzen.

In januari en februari bedroeg de inflatie in de eurozone telkens 0,9 procent. Voordien was ze een aantal maanden negatief

Binnen Europa zijn er grote verschillen in de inflatie. Zo was die in Griekenland in maart -2 procent en in Luxemburg juist +2,4 procent. In België kwam ze uit op 1,6 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van net geen 2 procent. Experts verwachten dat dat niveau de komende maanden bereikt zal worden en mogelijk ook overschreden.