Hoofdinspecteur schuldig aan overdreven geweld nadat hij dertiger bewusteloos sloeg met vuistslagen in het gezicht

Lommel -

Een 52-jarige hoofdinspecteur van de Lommelse politie is woensdag veroordeeld voor het gebruik van overdreven geweld. Op camerabeelden is te zien hoe hij in het politiekantoor een arrestant zes vuistslagen in het gezicht geeft. Het hof van beroep legde hem de opschorting van straf op. Ook het slachtoffer kreeg opschorting van straf voor weerspannigheid tegenover de politie.