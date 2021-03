Hogere straf voor Belgische voor doden bejaarde vrouw Maastricht

Het gerechtshof in het Nederlandse Den Bosch heeft een 42-jarige vrouw uit België veroordeeld tot vijftien jaar cel en terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging voor het doodsteken van een 82-jarige vrouw in Maastricht. Het hof verhoogde de eerder door de rechtbank opgelegde straf met drie jaar, omdat twaalf jaar de ernst van de feiten niet genoeg tot uitdrukking brengt.

Het slachtoffer, Rini Ansems, werd op 26 januari 2017 dood in de garage van haar woning gevonden. Zij bleek door messteken in haar hals om het leven te zijn gebracht. Een deel van het afgebroken mes was in haar hals achtergebleven. De woning was overhoop gehaald en er waren sieraden gestolen. Volgens het hof heeft de vrouw gevochten voor haar leven, terwijl de verdachte de woning doorzocht.

Groot gevaar tot herhaling

In juli 2017 arresteerde de Belgische politie de verdachte, na een anonieme melding. De verdachte heeft in een laat stadium toegegeven dat zij in de woning is geweest, maar zegt niets met de gewelddadige dood van het slachtoffer te maken te hebben. Het hof gelooft dit verhaal niet. Cruciaal voor de veroordeling van de vrouw zijn van haar afkomstige bloedsporen op het slachtoffer en op verschillende plaatsen in de woning. Bovendien was de vrouw in het bezit van het afgebroken mes.

Gedragsdeskundigen hebben meerdere persoonlijkheidsstoornissen bij de vrouw vastgesteld en haar als verminderd toerekeningsvatbaar beoordeeld. Zij moet volgens hen behandeld worden, omdat het gevaar voor herhaling groot is. Het hof heeft dit advies gevolgd.

In hoger beroep had het openbaar ministerie zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Op zichzelf vindt het hof de geëiste celstraf passend, maar omdat de strafprocedure lang heeft geduurd, is er een jaar minder opgelegd.

