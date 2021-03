Geen gewonden bij beperkte brand in Antwerpse haven

Antwerpen - Een beperkte ontploffing en een brandje op het bedrijventerrein van ExxonMobil zorgde er woensdagochtend voor dat het bedrijf een tijdlang preventief ontruimd werd. Niemand raakte gewond.

“We kregen rond 11u een oproep binnen over een ontploffing op een bedrijventerrein op de Scheldelaan in Antwerpse haven”, zegt Marie De Clerq, woordvoerder Brandweer Zone Antwerpen. “Er was sprake van een lek in een installatie, waarna een kleine brand ontstond.”

De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Het lek is intussen gedicht. Er vonden nog enkele nabluswerken plaats om de site volledig te beveiligen. Niemand raakte gewond. (jtp, nelo)

Foto: rr

Er vonden nog enkele nabluswerken plaats om de site volledig te beveiligen. Foto: rr

Het bedrijf werd preventief volledig ontruimd. Foto: rr