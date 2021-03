Fransman (36) die kamermeisje (33) doodsloeg met brandblusser in hotel bij Brussel overleden in cel

Sint-Pieters-Leeuw / Brussel / Sint-Gillis - De Fransman die twee weken geleden kamermeisje Xhuljeta Lala (33) doodsloeg met een brandblusser in het Best Western Hotel in Ruisbroek, is overleden in de gevangenis.

De Fransman Hilaire P. (36) dook twee weken geleden op in het hotel pal aan de Brusselse ring. Een dag eerder was hij zo’n 1.000 kilometer verder in de Franse havenstad Marseille ontsnapt uit een psychiatrische instelling. Maar dat wisten de hotelmedewerkers niet.

Op maandagmiddag stormde hij plots naakt door de gang van het hotel, met een brandblusser in zijn handen. Hij viel twee poetsvrouwen aan, die in paniek op de vlucht sloegen. Xhuljeta Lala vluchtte een kamer in, maar de Fransman kon die ruimte binnendringen. Hij sloeg haar dood.

Hilaire P. verklaarde later dat de stemmen in zijn hoofd hem de moord hadden opgedragen. Hij werd aangehouden en opgesloten in de medische vleugel van de gevangenis van Sint-Gillis. Daar werd hij dinsdagavond dood aangetroffen. De man zou op het eerste gezicht een natuurlijke dood zijn gestorven. “We kunnen het overlijden van de gedetineerde bevestigen”, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. “Het parket werd ingelicht”.