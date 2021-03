Franse Senaat keurt beperkingen op hoofddoek goed

Foto: WAS

De Senaat in Frankrijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag verscheidene beperkingen op het dragen van een sluier goedgekeurd bij de behandeling van een wetsontwerp over “separatisme” met betrekking tot de radicale islam. Zo zou de hoofddoek verboden worden bij de begeleiding van schooluitstappen.

De Senaat, waar de rechtse oppositie in de meerderheid is, keurde de maatregelen goed tegen het advies van de regering in. Ze kunnen uit het wetsontwerp gehaald worden wanneer de tekst naar de Assemblée nationale (lagerhuis) terugkeert.

Na een levendig debat keurde de Senaat een amendement van de rechtse fractie LR (Les Républicains) goed dat opzichtige religieuze kentekens verbiedt voor begeleiders van schooluitstappen. Voorts keurde de Senaat een amendement van LR goed dat zwembaden toelaat de boerkini te verbieden. En ook een tekst van RDSE (Rassemblement Démocratique et Social européen) die de hoofddoek voor minderjarigen wil verbieden.

Religie als “soft power”

Het wetsontwerp omvat maatregelen over de neutraliteit bij de overheidsdiensten, de verscherpte controle op verenigingen, meer transparantie bij alle cultussen en hun financiering, bewijzen van maagdelijkheid en polygamie. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, verdedigde het ontwerp voor de Senaat als een tekst van “doortastendheid”. Het komt er volgens de minister op aan een halt toe te roepen aan mensen die religie als “soft power”willen gebruiken om hun diaspora op het Franse grondgebied te controleren.