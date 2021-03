FSMA waarschuwt voor “recovery room”-fraude

De financiële autoriteit FSMA waarschuwt opnieuw voor “recovery room”-fraude. Dat is een praktijk waarbij slachtoffers van beleggingsfraude het voorstel krijgen voor hulp om hun verliezen goed te maken of te recupereren.

De autoriteit waarschuwt specifiek voor de ondernemingen Action Refund en Private-Union, die op onregelmatige wijze actief zijn.

Meestal worden slachtoffers ongevraagd gecontacteerd via telefoon of e-mail, maar soms komen ze ook in contact met de oplichters via eigen opzoekingen op internet of via sociale media. De fraudeurs stellen bijvoorbeeld voor om waardeloze aandelen over te kopen of een juridische procedure op te starten. Maar steeds moet het slachtoffer vooraf een vergoeding betalen. “Eens de fraudeurs deze vergoedingen ontvangen, verdwijnen zij met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de vergoedingen te recupereren”, stelt de FSMA.

Vaak zijn het ook dezelfde fraudeurs die eerst beleggers oplichten en dan proberen een nieuwe slag te slaan via “recovery room”-fraude. “Iedereen die ooit het slachtoffer is geworden van beleggingsfraude moet zich ervan bewust zijn dat oplichters hun slachtoffers opnieuw kunnen viseren of hun gegevens kunnen doorverkopen”, waarschuwt de FSMA.