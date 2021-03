MediaMarkt en Saturn schrappen tot 1.000 banen in Duitsland, in België 27 jobs weg

Bij de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn verdwijnen in Duitsland tegen de herfst van 2022 tot zo’n 1.000 jobs. Van de 419 winkels in het land gaan er 13 dicht. Dat heeft het management van de onderneming in een brief aan het personeel meegedeeld. Ook in België verdwijnen er enkele banen. Het gaat om 9 jobs op het hoofdkantoor in Zellik en 18 banen in de winkels, meldt woordvoerster Janick De Saedeleer woensdag aan Belga.

De Saedeleer voegt er nog aan toe dat er zal worden geprobeerd om de betrokken personen elders in te zetten en zodoende naakte ontslagen te vermijden. Van winkelsluitingen is er in ons land geen sprake, zegt ze.

In Duitsland wijst de directie voor de besparingen naar de vaststelling dat de pandemie ons winkelgedrag voorgoed heeft veranderd. Steeds meer klanten doen hun aankopen online en het aandeel van de e-commerce in de totale omzet is tijdens het lopende boekjaar meer dan verdubbeld. Dat dwingt het bedrijf om het aantal winkels en hun omvang aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, luidt het.