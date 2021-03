Warmste 31 maart sinds begin van de metingen

Dinsdag sneuvelde al een dagrecord en ook vandaag hebben we prijs. Het is de warmste 31 maart sinds het begin van de metingen.

Met 22,1 graden in Ukkel woensdagmiddag hebben we een nieuw dagrecord. Het oude record voor 31 maart dateerde van 2014 en stond op 21,9 graden. Dat liet weerman David Dehenauw weten op Twitter.

Het kan dat die temperatuur nog stijgt. De definitieve waarde zal later vandaag bekend worden gemaakt.

Dinsdag werd er ook al een dagrecord verbroken. Toen werd er om 14 uur in Ukkel 22,3 graden gemeten. Later op de dag steeg die nog naar 23,6 graden. Dat was de warmste 30 maart sinds het begin van de metingen.