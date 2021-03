Wales-aanvaller Daniel James weet al wie Ryan Giggs moet opvolgen als bondscoach bij tegenstander van Rode Duivels

Robert Page is de geknipte man om het Welshe elftal op het EK te leiden, mocht bondscoach Ryan Giggs dan niet opnieuw beschikbaar zijn. Dat vertelde Manchester United-aanvaller Daniel James woensdag, daags na een 1-0 zege tegen Tsjechië.

De 46-jarige Page, eerder trainer van de beloften, heeft het elftal onder zijn hoede sinds Giggs eind vorig jaar gearresteerd werd wegens partnergeweld. De 47-jarige Giggs ontkent de aantijgingen en is vrij op borgtocht.

Met Page aan het roer werd er vier keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Alleen tegen de Rode Duivels bleken de Welshmen niet opgewassen. Vorige week startte Wales in Leuven met een 3-1 nederlaag aan de WK-kwalificatiecampagne. Maar na het 1-1 gelijkspel van België in Tsjechië en de 1-0 zege van dinsdag tegen Tsjechië, doet Wales weer volop mee in groep E. Met nog wedstrijden tegen Wit-Rusland (5 september) en Estland (8 september) in het verschiet, ligt een plaats bij de top twee binnen handbereik.

“Page heeft de rol van Giggs ongelooflijk goed overgenomen”, zegt James, die tegen Tsjechië acht minuten voor tijd de 1-0 in doel kopte. “Eigenlijk is er niets veranderd. Als Giggs deze zomer niet terugkomt, staat zijn vervanger klaar.”

“Onze overwinning tegen Tsjechië was enorm belangrijk. Een gelijkspel of een nederlaag zou een zware klap geweest zijn. Nu staan we met een match minder gespeeld op slechts één punt van de Tsjechen en vier van de Belgen. We kunnen zo met vertrouwen naar het vervolg van de campagne uitkijken.”

Op het EK (11 juni-11juli) neemt Wales het in groep A in Bakoe en Rome op tegen Zwitserland, Turkije en Italië.