Correspondent BBC vertrokken uit China na ‘intimidatie’

Een correspondent van de BBC in China moet zijn werk noodgedwongen vanuit Taiwan gaan doen. Journalist John Sudworth kreeg volgens de Britse publieke omroep te maken met intimidatie door de Chinese autoriteiten. Die zijn niet te spreken over de BBC-berichtgeving over Xinjiang, de regio waar volgens experts de Oeigoerse moslimminderheid wordt onderdrukt.

Sudworth werkte negen jaar in China, maar is nu met zijn gezin vertrokken naar de eilandstaat voor de Chinese kust. Agenten in burger zouden hem zijn gevolgd naar het vliegveld. De echtgenote van de BBC-journalist, Yvonne Murray, is de correspondent van de Ierse omroep RTÉ.

De BBC benadrukt dat Sudworth ondanks de verhuis China-correspondent blijft. “John heeft waarheden aan het licht gebracht die de Chinese autoriteiten verborgen wilden houden voor de wereld”, schrijft de omroep in een verklaring. De verslaggever zegt zelf dat zijn team steeds is gevolgd en gehinderd overal waar zij probeerden te filmen.

Sudworth kreeg woensdag de volle laag in de Global Times. Die Chinese staatskrant schreef dat de verslaggever zich kennelijk “verstopt op het eiland Taiwan” nu mensen uit Xinjiang hebben aangegeven dat ze “de BBC willen aanklagen voor nepnieuws”. De journalist is volgens de krant berucht in China vanwege zijn “bevooroordeelde berichtgeving” over Xinjiang en de coronacrisis.

China heeft in februari ook de uitzendingen van de Britse buitenlandse omroep BBC World News stopgezet. De stap, die werd gerechtvaardigd door scherpe kritiek op de journalistieke bijdragen van de omroep over China, volgde op de intrekking van de zendvergunning van China’s overzeese staatsomroep CGTN in Groot-Brittannië. De Britse mediatoezichthouder Ofcom trok de vergunning een week geleden in “vanwege een gebrek aan onafhankelijkheid”. De Chinese staatsmedia lanceerden vervolgens een wijdverbreide campagne tegen de Britse omroep, waarbij zij de omroep en zijn journalisten ervan beschuldigden leugens over China te verspreiden.

Het aantal buitenlandse nieuwsorganisaties dat werkt vanuit China krimpt al jaren. De volksrepubliek kondigde vorig jaar aan dat journalisten van meerdere Amerikaanse kranten niet meer welkom waren. Het ging onder meer om correspondenten van de New York Times, Washington Post en Wall Street Journal.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt tegen dat Sudworth is bedreigd door de autoriteiten. Hij heeft volgens een woordvoerder ook niet doorgegeven dat hij verhuist naar het buitenland. “We weten niet waarom hij is vertrokken, want hij heeft geen afscheid genomen.”