Performance Director Damian Roden gaat bij Anderlecht meer vanop afstand raad geven

Performance Director Damian Roden wordt raadgever bij RSC Anderlecht. Hij doet dat op regelmatige en niet-exclusieve basis en vervult dezelfde functie bij MLS-club Minnesota United. Dat deelde de recordkampioen woensdag mee.

De Welshe physical coach, die bij Manchester City met Anderlecht-trainer Vincent Kompany werkte, werd in juni aangeworven om de spelersgroep van Anderlecht fysiek sterker te maken. “Maar door de coronarestricties ben ik sinds januari niet meer naar Neerpede kunnen komen. Ik zou elke keer, in beide richtingen, een lange quarantaine moeten respecteren”, legt Roden uit .”Dat maakt het heen en weer reizen naar mijn gezin in Groot-Brittanië onmogelijk. Daarom hebben de club en ik een kader uitgedokterd om de workload van het A-team en hun trainingcycli te blijven analyseren. Ik zal als consultant een klankbord blijven voor de performance-staf en we zullen goed blijven samenwerken. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan blijven bijdragen aan dit ambitieuze project en deze mooie club verder vooruit kan helpen.”

“Damian heeft enorm geholpen bij het ontwikkelen van een performance-structuur voor fysieke belasting, medische opvolging en voedingsadvies”, zegt Sports Director Peter Verbeke op de clubwebsite. “Hij heeft de jongere stafleden met veel potentieel zoals Bram Geers (Head of Physical Coaching) en Niels Mathieu (Hoofd Fysiotherapie) geholpen hun vaardigheden te ontwikkelen en zal dat blijven doen.”

