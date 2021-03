Trump suggereert dat hij opnieuw wil gaan voor het presidentschap

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2024 zouden we voormalig president Donald Trump misschien wel opnieuw kunnen verwachten. Tijdens zijn eerste tv-interview sinds hij uit het Witte Huis vertrok, suggereerde hij dat hij zich misschien opnieuw zal kandidaat stellen.

Het was zijn schoondochter Lara Trump die de voormalige president van de Verenigde Staten enkele vragen voorschotelde tijdens zijn eerste officiële interview sinds het einde van zijn ambtstermijn. Trump begon het interview met kritiek te uiten op de huidige president Joe Biden en hoe de media met Biden omgaat. Hij sprak bijvoorbeeld over hoe Biden struikelde op de trappen van Air Force One en hoe de media daar amper over berichtte. Terwijl ze dat bij hem wel deden toen hij de leuning van de trappen moest vasthouden.

Hij benadrukte ook dat Twitter ondertussen erg saai geworden is. Herinner je: de account van Trump werd verbannen in de nasleep van de bestorming van het Capitool. En zei nogmaals dat hij erover nadenkt om zijn eigen sociale media-platform te starten.

Hij kreeg ook de vraag of zijn aanhangers mogen hopen op een nieuwe presidentskandidatuur? “Er is hoop, dat kan ik je vertellen. Er is hoop. We houden van ons land. We zijn veel aan dit land verschuldigd, maar nu moeten we ons land helpen”, zei hij.