Nike daagt maker duivelse schoenen van Lil Nas X voor rechter: “Wij worden onterecht geboycot”

Nike heeft het bedrijf dat 666 paar “duivelse” schoenen met een druppel mensenbloed maakte voor rapper Lil Nas X voor de rechter gedaagd. Volgens Nike pleegde MSCHF inbreuk op het handelsmerk, dat het verzwakte. De ‘Old town road’-artiest zelf wordt niet aangeklaagd.

De speciale schoenen zijn gepersonaliseerde versies van Nike Air Max 97. Het New Yorkse bedrijf MSCHF maakte ze voor Lil Nas X naar aanleiding van zijn nieuwe videoclip, die vol bijbelse en duivelse verwijzingen zit, en verwerkte een menselijke bloeddruppel in de zool. De sneakers, die voor 1.018 dollar per paar te koop waren, werden in één minuut uitverkocht.

In de federale rechtszaak die in New York is aangespannen, benadrukt Nike dat de schoenen zonder goedkeuring zijn gemaakt en dat het bedrijf op geen enkele manier verbonden is aan het project.

“Er is al bewijs van aanzienlijke verwarring en verwatering op de markt, inclusief oproepen om Nike te boycotten als reactie op de lancering van MSCHF’s Satan Shoes, op basis van de verkeerde overtuiging dat Nike dit product heeft geautoriseerd of goedgekeurd”, klinkt het.

Nike vroeg de rechtbank om MSCHF onmiddellijk te doen stoppen met het uitvoeren van bestellingen voor de schoenen, en wil via een jury-uitspraak een schadevergoeding eisen.

LEES OOK. Lil Nas X verkoopt sneakercollectie met druppel bloed in op minder dan één minuut uit: “Voor onder een glazen stolp” (+)