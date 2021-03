Goed nieuws voor de Rode Duivels? Ook op het EK worden vijf wissels per match toegelaten

De UEFA heeft woensdagmiddag beslist dat ook op het EK deze zomer teams vijf keer per wedstrijd zullen mogen wisselen. De regel is al van kracht op de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar, en wordt nu voor het eerst toegepast in een groot toernooi.

De regel van vijf vervangingen werd ingevoerd om spelen ten tijde van corona iets makkelijker te maken. Er werd ook al beslist dat de regel van toepassing zal zijn in de ‘Final Four’ van de Nations League, waar de Rode Duivels in oktober in actie komen.

De UEFA hief ook de limiet op die ervoor zorgde dat stadions maximaal 30 procent gevuld mogen zijn, zodat lokale autoriteiten kunnen beslissen of er al dan niet meer supporters in het stadion mogen. Een beslissing over de hervorming van de Champions League werd uitgesteld naar 19 april.

(Reuters)