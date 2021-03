De Franse zangeres François Hardy wil euthanasie. Dat meldt RTL France. De zangeres heeft strottenhoofdkanker.

De zangeres heeft bekendgemaakt dat ze niet langer wil lijden. Ze heeft al jarenlang kanker en onderging de afgelopen maanden ook radiotherapie om de ziekte te bestrijden. “Om mezelf te voeden heb ik zes uur per dag nodig. De rest van de tijd beantwoord ik e-mails en doe ik belangrijke medische zorgen. Ik ben volledig uitgedroogd door de straling. Die ging 45 keer door mijn hoofd. Ze verbrandden mijn speekselklieren”, legt ze uit.

Hardy is momenteel doof aan één oor en kondigde afgelopen jaar al aan dat ze nooit meer zal kunnen zingen. “Op een gegeven moment, als er te veel lijden is en er geen hoop meer is, moet je een einde maken aan het lijden. Het is het minste wat we kunnen doen. Het is alleen menselijk. We moeten deze wet maken.”

Actieve euthanasie is in Frankrijk niet legaal en wordt er gekwalificeerd als moord of vergiftiging met voorbedachten rade.