Straks spoedberaad over AstraZeneca: zet ook ons land toediening stop bij mensen onder 60?

Na de beslissing van Duitsland dinsdag om AstraZeneca niet meer toe te dienen bij mensen onder de 60, beraadt ook onze taskforce vaccinatie zich over het vaccin. Vraag is of er ook hier voor die leeftijden een toedieningsstop zal komen. De taskforce zit woensdag vanaf 18 uur samen met experts van de Hoge Gezondheidsraad.