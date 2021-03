Onhandige aprilgrap rond “Voltswagen” levert Volkswagen in VS stroom aan reacties

Een naamsverandering van Volkswagen naar “Voltswagen” die de Duitse autobouwer deze week in de Verenigde Staten aankondigde als deel van een strategie rond elektrische wagens, blijkt een onhandige vroege aprilgrap te zijn. Maar het lolletje dreigt voor Volkswagen onaangename gevolgen te hebben.

Boze Amerikaanse journalisten van grote mediahuizen reageren woensdag erg ontstemd, omdat hen door Volkswagen aanvankelijk uitdrukkelijk bevestigd zou zijn dat het niet om een grap ging. Na die bevestiging van de aankondiging door Volkswagen ging de koers van het aandeel overigens duidelijk omhoog.

De aprilgrap zou deze week te snel uitgestuurd zijn als persmededeling. Op vragen van journalisten werd vervolgens geantwoord dat het om een ernstig bericht ging. Nadien gaf een woordvoerder van Volkswagen in de VS te kennen dat er “geen naamswijziging zou komen”.

“De aankondiging werd gedaan in de geest van 1 april (...) en om te tonen dat we belang hechten aan elektrische mobiliteit”, luidde het. Voor Volkswagen kunnen de gevolgen van het onhandige lolletje echter wél ernstig worden. Omwille van de stijging van de koers van het aandeel met zowat vijf procent na de aankondiging, zou de Amerikaanse beurswaakhond SEC de zaak volgens nieuwsagentschap AP nu onderzoeken. De SEC zelf heeft nog niet gereageerd.

Een woordvoerder van Volkswagen in Duitsland heeft alvast benadrukt dat het nooit de bedoeling geweest is van het bedrijf om de koers van het aandeel te beïnvloeden. De PR-afdeling van Volkswagen is de laatste tijd al vaker de mist ingegaan. Zo zorgde een advertentie op het rechtse Amerikaanse nieuwsportaal Breitbart in februari nog voor controverse. En vorig jaar moest VW een racistische reclamevideo voor de nieuwe Golf intrekken.