Tussen de lijnen lezen met professor Van Ranst: “De horeca open binnen 4 weken? Mathematisch kan het nog!”

Officieel is het nog altijd het plan van de regering om de horeca te heropenen op 1 mei. Maar de goede verstaander begrijpt uit een Facebook-bericht van professor Marc Van Ranst (KULeuven) dinsdagmiddag dat die ambitie even realistisch is als de aanwezigheid van de Rode Duivels op een groot voetbaltoernooi in de duistere jaren van het Belgische voetbal...