Terwijl Europa voortploetert, is Marokko wereldwijd voorbeeld voor vaccinatie: waarom gaat het daar zo vlot?

Marokko krijgt wereldwijd lof voor zijn vaccinatiecampagne. Die verloopt sneller dan in Europa. Bovendien is het Afrikaanse land erin geslaagd een grote lading vaccins – waaronder 7 miljoen AstraZeneca-flacons – te bemachtigen. “Naast goeie onderhandelaars, weten ze uitstekend om te gaan met buitengewone situaties”, zegt Marokko-kenner Paolo De Mas.

De Marokkaanse vaccinatiecampagne begon pas op 28 januari, een maand later dan de meeste EU-landen. En toch doen ze het beter dan veel landen in Europa. Volgens Our World in Data had Marokko begin deze ...