EMA blijft achter AstraZeneca-vaccin staan, maar blijft zaak onderzoeken

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA blijft achter het coronavaccin van AstraZeneca staan. “Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is er geen bewijs dat een beperking van het gebruik van dit vaccin in eender welke bevolkingsgroep ondersteunt”, zei directeur Emer Cooke woensdag op een persbriefing. Het onderzoek loopt intussen verder.

“Tot op heden heeft het onderzoek nog geen specifieke risicofactoren, zoals leeftijd, geslacht of een medische voorgeschiedenis van stollingsstoornissen, voor deze zeldzame voorvallen aan het licht gebracht”, klinkt het. “Een oorzakelijk verband is niet bewezen, maar is mogelijk en vormt het voorwerp van verder onderzoek.”

Het veiligheidscomité van het EMA (PRAC) komt woensdag opnieuw bijeen in het kader van het onderzoek naar gevallen van bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met AstraZeneca. Maandag nodigde het EMA ook reeds experten uit om de gemelde gevallen te bekijken.

Het PRAC komt normaal gezien tijdens de zitting van 6 tot 9 april met een nieuwe aanbeveling naar buiten.

Het veiligheidscomité van het EMA (PRAC) boog zich woensdag opnieuw over de gevallen van bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een inenting met het vaccin van AstraZeneca. Een dag eerder had Duitsland besloten om het gebruik van het vaccin voorlopig te beperken tot 60-plussers.

Die beslissing komt Duitsland toe, aldus Cooke. Het wetenschappelijke onderzoek van het EMA heeft tot dusver “geen specifieke risicofactoren, zoals leeftijd, geslacht of een medische voorgeschiedenis van stollingsstoornissen, voor deze zeldzame voorvallen aan het licht gebracht”, zei ze. “Een oorzakelijk verband is niet bewezen, maar is mogelijk en vormt het voorwerp van verder onderzoek”, klinkt het nog.

Het EMA was een onderzoek gestart nadat verschillende Europese landen begin deze maand de toediening van het vaccin tijdelijk hadden opgeschort, omdat er sprake was van enkele gevallen van tromboses na een inenting. Op 18 maart oordeelde het agentschap echter dat het vaccin veilig en doeltreffend is en de voordelen van vaccinatie tegen Covid-19 met het vaccin van AstraZeneca zwaarder doorwegen dan de risico’s.

Het PRAC onderzocht intussen 62 gevallen van cerebrale veneuze trombose (CVST). Daarvan waren er 44 opgedoken in Europa, op een totaal van 9,2 miljoen inentingen. Op de zitting van 6 tot 9 april buigt het comité zich opnieuw over het dossier. Verwacht wordt dat het EMA dan ook een geactualiseerde aanbeveling zal publiceren.

In afwachting daarvan roept het EMA iedereen die symptomen van bloedstollingen opmerkt op om onmiddellijk medische hulp te zoeken en de bevoegde instanties op de hoogte te brengen van hun recente vaccinatie.