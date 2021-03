Experts starten onderzoek naar blokkade in Suezkanaal

Een team van experts is woensdag een onderzoek gestart om uit te zoeken hoe het kon dat een groot, vastgelopen vrachtschip het Suezkanaal bijna een week lang blokkeerde. Dat meldt een Egyptische staatskrant. De onder Panamese vlag varende Ever Given liep vorige week dinsdag tijdens een zandstorm vast in het Suezkanaal en kon pas zes dagen later weer vlot getrokken worden. Het kanaal dat de Middellandse met de Rode Zee verbindt - een van de drukste vaarroutes ter wereld - was een tijdlang volledig geblokkeerd.

Experts zijn nu dus een officieel onderzoek gestart naar de oorzaken van het incident, staat in de online editie van Akhbar al-Youm. Het team bestaat onder andere uit een juridisch expert, een ingenieur en een schadespecialist. De bedoeling is om de scheepsuitrusting en de reacties van de kapitein van het schip voor en tijdens het incident te onderzoeken. Dergelijk onderzoek zou drie à vier dagen in beslag nemen.

De Autoriteit van het Suezkanaal (SCA) heeft twee dagen geleden al in een mail gevraagd dat de bemanning van de Ever Given documenten en data zou overhandigen die kunnen helpen bij het bepalen van de oorzaken van het incident, verklaarde Sayed Sheyshe, die de SCA adviseert. De Ever Given zou echter niet hebben geantwoord op het verzoek. “Sommige schepen kiezen ervoor om niet te antwoorden of niets te overhandigen totdat een team dat ze uit het buitenland laten komen het onderzoek bijwoont”, aldus Sheyshe aan de Egyptische zender ON E. Hij voegde er aan toe dat indien de bemanning van het containerschip zou blijven weigeren om mee te werken, het onderzoek zou uitmonden in een civiele rechtszaak. In dat geval wordt het bevel gegeven om het schip en de lading in beslag te nemen. “Het duurt dan ongeveer twee jaar vooraleer het geschil is opgelost.”