Regering in beroep tegen opheffing van coronaregels, maar veel tijd heeft ze niet: “Maatregelen dreigen dode letter te worden”

Een Brusselse rechtbank maakt brandhout van de juridische basis voor de coronamaatregelen. De federale regering heeft nu dertig dagen om die basis op orde te krijgen, anders moet ze de regels opheffen of 5.000 euro dwangsom per dag betalen. De regering gaat in beroep, maar zal toch vaart moeten maken. “Anders zullen de maatregelen minstens tijdelijk opgeschort worden”, zegt Luc Hennart, gepensioneerd voorzitter van de Brusselse rechtbank.