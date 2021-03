“Ik wilde echt helpen. En ik mocht niet”: vernietigende getuigenissen schetsen dood van George Floyd

Zes getuigen hebben in de rechtbank tot in detail verteld wat ze op 25 mei in Minneapolis hebben gezien. Hoe Derek Chauvin zijn knie in de nek van George Floyd zette en ze vanop afstand lijdzaam moesten toekijken hoe de man langzaam stikte. De getuigenissen waren vernietigend voor Chauvin, die terechtstaat voor doodslag. Maar ook voor de andere drie agenten die aanwezig waren bij de fatale arrestatie. De zes getuigden niet alleen over het drama. Maar ook over hoe de machteloosheid van dat moment hen heeft getraumatiseerd. Het schuldgevoel overheerst.