Domper bij 1b-kampioen: topschutter Dante Vanzeir sluit seizoen bij Union af met lichte enkelblessure

Union kroonde zich al even tot kampioen in 1b en maakt zich op voor promotie naar 1a. Met nog vier speeldagen te gaan, viel er echter ook minder nieuws te noteren bij de Brusselaars. Topschutter Dante Vanzeir zal dit seizoen niet meer actie komen door een lichte enkelblessure die hij opliep in de vriendschappelijke wedstrijd tegen OHL. In totaal scoorde Vanzeir dit seizoen negentien keer in de competitie.