30 procent minder fietsen gestolen dankzij coronavirus

Het aantal fietsdiefstallen in ons land daalt zowaar. In de eerste helft van 2020 werden 10.726 fietsen gestolen tegenover 13.999 feiten in dezelfde periode in 2019. Dat is een opmerkelijke daling met dertig procent. Justitieminister Van Quickenborne die de cijfers bekend maakte, wijt de daling aan het toename van telewerk door corona.

Ook op langere termijn bekeken gaar het aantal fietsdiefstallen lichtjes bergaf. Terwijl er in heel 2017 nog 33.326 fietsen gestolen werden in ons land daalde dat in 2018 naar 31.368 en in 2019 naar 30.680. Het leeuwendeel van de fietsdiefstallen geschiedt in Vlaanderen: 77%.

Maar in coronajaar 2020 is er dus een heel duidelijke duik omlaag. Vooral in stationsomgevingen en fietsenparkings werden er veel minder fietsen gestolen, zo blijkt uit cijfers van minister Van Quickenborne als antwoord op een parlementaire vraag. “In 2019 waren er 1.320 geregistreerde feiten aan treinstations. In de eerste helft van 2020 waren dat slechts 331 gevallen. Door het overschakelen op telewerk, gaan er minder mensen met de fiets naar het station en worden er daar minder fietsen gestolen”.

De minister wil het aantal fietsdiefstallen ook zonder corona verder terugdringen, en vindt het inzetten van lokfietsen een goed idee. “Zo verhogen we de pakkans. Want voor slachtoffer is de diefstal van hun fiets een serieuze streep door de rekening. Ook deze vormen van ‘kleinere’ criminaliteit moet justitie vervolgen en bestraffen. We zien bovendien dat fietsen vaak gestolen worden door veelplegers om bijvoorbeeld een drugsverslaving te financieren. Om te voorkomen dat zij na een straf gewoon weer hervallen in crimineel gedrag is het belangrijk dat justitie hen blijft opvolgen om hun problematiek aan te pakken en hen op het rechte pad te houden. Zoals onder meer in Mechelen gebeurt”.