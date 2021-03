Vrouwenteams Chelsea en Barcelona naar halve finales Champions League

Chelsea en Barcelona hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finales van de Champions League voetbal voor vrouwenteams.

Chelsea haalde het met 0-3 in de terugmatch van de kwartfinale tegen Wolfsburg, vorig jaar verliezend finalist. De Duitsers verloren de heenwedstrijd met 2-1. Beide matchen vonden vanwege reisbeperkingen omwille van de coronapandemie in Boedapest plaats.

Pernille Harder, ex-Wolfsburg, zette in de 27e minuut een strafschop om. Vijf minuten later verdubbelde Samantha Kerr de voorsprong van Chelsea. Francesca Kirby (81.) zette de eindstand op het scorebord.

Barcelona verloor met 2-1 bij Manchester City, maar Barça had de heenmatch wel met 3-0 gewonnen. Janine Beckie (20.) gaf de Citizens hoop, maar die werd de kop ingedrukt toen Asisat Oshoala in de 59e minuut de gelijkmaker maakte. Samantha Mewis trof in de 68e minuut nog raak vanaf de penaltystip.

In de halve finales neemt Chelsea het op tegen Bayern München of het Zweedse Rosengard. Bayern won de heenmatch met 3-0. Donderdag volgt de return.

Barcelona moet nog wat langer wachten om zijn opponent in de halve finales te kennen. De terugwedstrijd in de kwartfinale tussen Lyon en PSG wordt gespeeld op zondag 18 april. De match stond aanvankelijk vandaag/woensdag geprogrammeerd maar werd op vraag van Lyon uitgesteld. De ploeg van Red Flame Janice Cayman had dat gevraagd nadat “zes à zeven” speelsters besmet bleken met het coronavirus.

Lyon won de voorbije vijf edities van de Champions League en versloeg PSG vorige week in de heenmatch met 0-1.

(belga)