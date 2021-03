Ari Skulason verlaat KV Oostende en keert terug naar Zweden

KV Oostende ziet Ari Skulason (33) met onmiddellijke ingang vertrekken naar Zweden. De IJslandse linkerflankspeler, die in juni einde contract zou zijn, ondertekende een overeenkomst bij IFK Norrköping.

“We willen Ari bedanken voor zijn professionaliteit”, verklaart CEO Gauthier Ganaye. “Hij zal altijd welkom zijn bij KVO en we wensen hem het beste toe voor de toekomst. Hij had een sterke drang om opnieuw in de Zweedse competitie te gaan voetballen, waar hij een contract voor meerdere jaren kon tekenen. Ook voor KVO is dit een goede deal en het inkomende transferbedrag zal worden aangewend om te investeren in de selectie voor volgend seizoen.”

Skulason kwam in de zomer van 2019 bij KV Oostende terecht, na drie seizoenen bij Lokeren. Voorheen speelde de IJslandse international in Zweden bij Häcken (2006-07) en Sundsvall (2008-13) en in Denemarken bij Odense (2013-16).

Dit seizoen kwam Skulason in 20 competitiematchen in actie. In Zweden loopt de transferperiode tot en met vandaag/woensdag.

