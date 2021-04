Corona of niet, we (ver)bouwen erop los: “En dit is nog maar het topje van de ijsberg”

Wie dacht dat de coronacrisis de (ver)bouwplannen van de Vlaming wat zou temperen, vergist zich. Vlaanderen leverde vorig jaar net geen 62.300 vergunningen af. Vooral het aantal verbouwingen is de hoogte ingeschoten. Een opsteker, in de wetenschap dat 95 procent van alle panden in Vlaanderen tegen 2050 grondig gerenoveerd moet worden om de klimaatdoelen te halen.